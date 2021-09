Twitter levanta suspensão a conta de André Ventura

O presidente do partido Chega, André Ventura, esteve esta segunda-feira com a conta oficial no Twitter suspensa, facto que foi denunciado por páginas de movimentos ligados à extrema-direita naquela rede social.

"Conta suspensa. O Twitter suspende as contas que violam as regras do Twitter", leu-se na página de André Ventura.





A conta foi reativada esta terça-feira.

Em declarações ao Correio da Manhã, o presidente do Chega disse que se tratava da "maior censura e perseguição de que há memória no Portugal moderno", adiantando que vai "exigir responsabilidades".