O candidato João Ferreira considerou esta sexta-feira positiva a inclusão dos bombeiros nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19, no último dia de campanha, e sublinhando que o processo deve avançar o mais rapidamente possível. As palavras do também eurodeputado foram proferidas durante uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, em Loures, onde voltou a frisar que fez a campanha numa lógica de acompanhar os profissionais de setores que não podem parar com a pandemia. O candidato visitou também as condições de uma secção de voto em Alverca, onde tentou perceber as medidas sanitárias previstas para domingo.









Da parte da tarde, o eurodeputado com o apoio do PCP seguiu caminho para Lisboa, onde participou numa ação no Rossio em que teve a seu lado o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, e a mandatária de campanha, a antiga deputada do PEV Heloísa Apolónia. O comício de encerramento foi no Cinema São Jorge.