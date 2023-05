O vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, assumiu ter recebido relógios de luxo, oferecidos por um advogado que considerava seu amigo, mas nega ter ficado com eles, ao ser acusado de os empresários do setor imobiliário Paulo Malafaia e Elad Dror quererem comprar o favorecimento do autarca em vários projetos.A notícia, avançada pelo ‘Público’, dá conta de que a PJ não encontrou os relógios em casa do autarca nem do advogado, que são dois dos cinco detidos preventivamente no processo ‘Babel’. Azevedo não renunciou ao cargo na câmara, mas foi substituído, por decisão do presidente, Eduardo Vítor Rodrigues.