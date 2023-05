Ministro, empresários, autarcas e jornalista: As teias da ‘Operação Babel’ em Gaia

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, está a ser investigado por suspeitas do crime de prevaricação no mesmo processo que constituiu arguido o presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Domingos Andrade, o jornalista que é diretor-geral e administrador da Global Media, dona do JN, DN, O Jogo e TSF, é outros dos suspeitos neste processo que também visa Jorge Botelho, o ex-secretário de Estado de António Costa. Botelho é suspeito de alegadamente ter manipulado um processo com vista à perda de mandato do autarca gaiense, Vítor Rodrigues.As suspeitas sobre Pizarro são anteriores à entrada do ministro no executivo de António Costa. Manuel Pizarro, que era eurodeputado, terá pedido a contratação de um ex-candidato do Partido Socialista à Junta da freguesia da Vitória, no centro histórico do Porto e um dos mobilizadores de votos para as eleições locais internas dos socialistas.Ainda segundo o Ministério Público, o presidente da Câmara de Gaia terá pedido à Global Media que fossem escritas notícias que promovessem a atuação da Câmara de Gaia e do próprio presidente, Eduardo Vítor Rodrigues. Tal circunstância levou o MP a considerar o envolvimento na trama de Domingos Andrade, que acumula o cargo de administrador com o de diretor-geral editorial do grupo de Marco Galinha.Em comunicado enviado ao, a administração da Global Media afirma que "Os profissionais da GMG exercem as suas funções com total respeito pelas normas deontológicas do jornalismo, preservando a independência e a separação dos compromissos comerciais assumidos com entidades externas". O grupo refere ainda que "dentro da Comissão Executiva da GMG [Global Media Group] são claras as separações de funções entre as áreas comercial, financeira e editorial".Estes são alguns dos suspeitos apanhados na chamada ‘Operação Babel’, na qual Paulo Malafaia e Elad Dror, do grupo Fortera, um promotor imobiliário de luxo, são acusados de ter via direta para o vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo. A investigação diz que Azevedo, detido na ‘Operação Babel’, fazia de tudo para servir os interesses dos dois empresários. A 21 de outubro de 2021, apenas nove dias após ter tomado posse do cargo nas últimas eleições, o autarca de Gaia elaborou um despacho para que fossem emitidas 34 licenças de utilização, que possibilitavam a realização de escrituras. Em causa estava um empreendimento de Paulo Malafaia.Patrocínio deu ordem para a emissão das licenças - o que ocorreu no dia seguinte - ainda antes de Paulo Malafaia formalizar o pedido. Foi depois dada indicação para que o fizesse por email. Esta rapidez da autarquia levou a que os próprios amigos de Malafaia ficassem surpreendidos, o que está assente nas conversas intercetadas pela Polícia Judiciária. Também aqui foi o advogado João Lopes que foi o intermediário entre o corruptor e Patrocínio Azevedo. Malafaia estava desesperado por obter as licenças, até porque tinha tido queixas de vizinhos.A aprovação do autarca de Gaia era fundamental para os dois empresários. Paulo Malafaia queria ter o aval de Patrocínio Azevedo para avançar com determinados negócios. Em agosto de 2021, o promotor imobiliário falou com João Lopes sobre a intenção de comprar uns terrenos em Gaia. "Mas antes... quero que seja tudo abençoado por ele, assim estamos todos à vontade", afirmava o promotor.