Paulo Malafaia e Elad Dror, do grupo Fortera, tinham via direta para o vice-presidente da Câmara de Gaia. A investigação diz que Patrocínio Azevedo, detido na ‘Operação Babel’, fazia de tudo para servir os interesses dos dois empresários. A 21 de outubro de 2021, apenas nove dias após ter tomado posse do cargo nas últimas eleições, o autarca de Gaia elaborou um despacho para que fossem emitidas 34 licenças de utilização, que possibilitavam a realização de escrituras.









