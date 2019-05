João Borges da Cunha, vice-presidente do Aliança, ficou ferido com gravidade após cair de uma altura de 4 metros de uma varanda na praia de Quiaios, Figueira da Foz.



O acidente ocorreu às 00h30 de quinta-feira, tendo dado entrada nos hospitais da Universidade de Coimbra horas depois de o líder do partido, Pedro Santana Lopes, e o cabeça de lista às Europeias, Paulo Sande, terem sido ali internados após o despiste na A1.

