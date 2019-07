Vice-presidente do PSD Castro Almeida demite-se

O vice-presidente do PSD Manuel Castro Almeida demitiu-se do cargo no final de junho, noticiou este domingo o jornal Público, e o seu substituto deverá ser conhecido até final do mês, confirmou à Lusa fonte próxima da direção."Formalizei a minha demissão no passado dia 19 de junho em conversa com o presidente [do PSD, Rui Rio] e, no dia 20, formalizei a minha renúncia por escrito", disse ao Público Castro Almeida, numa notícia publicada ao final da tarde na edição 'online' do jornal.A Lusa tentou contactar Manuel Castro Almeida, sem sucesso, tal como o gabinete de imprensa do PSD.O jornal Público já tinha noticiado este domingo que Castro Almeida manifestara, por diversas vezes, ao presidente do PSD, Rui Rio, o seu descontentamento com o rumo do partido, antes até das eleições europeias de 26 de maio.Fonte próxima da direção do PSD disse à Lusa que o antigo autarca deixou de comparecer às reuniões da Comissão Permanente e da Comissão Política Nacional há cerca de um mês e que, perante esta situação "insustentável", foi proposto a Castro Almeida que fosse feita a sua substituição de uma forma menos prejudicial ao partido a três meses das eleições.No entanto, segundo a mesma fonte, a resposta a esta proposta "coincidiu" com a publicação da notícia deste domingo no jornal Público, pelo que o ex-vice-presidente deverá ser substituído em breve, embora qualquer novo nome da equipa dirigente social-democrata tenha de ser ratificada em Conselho Nacional, que ocorrerá no final de julho.Manuel Castro Almeida era um dos seis vice-presidentes de Rui Rio, a par de David Justino, Elina Fraga, Isabel Meirelles, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.Esta é a segunda baixa na direção de Rui Rio desde a sua eleição em Congresso em fevereiro de 2018, mas a primeira a dever-se a divergências políticas.Apenas um mês depois do Congresso, o então secretário-geral do PSD Feliciano Barreiras Duarte demitiu-se, depois de notícias relacionadas com irregularidades na sua licenciatura e dúvidas sobre subsídios que recebia enquanto deputado.Manuel Castro Almeida foi presidente da Câmara de São João da Madeira (Aveiro) entre 2001 e 2013 e secretário de Estado do Desenvolvimento Regional no anterior Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho.Na direção de Rui Rio, assinou em representação do PSD um acordo com o Governo sobre fundos comunitários, cujo objetivo era que Portugal não perdesse fundos no próximo quadro europeu.