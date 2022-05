Visita guiada à Assembleia da República: A Casa do Povo ao detalhe

Os primórdios da democracia portuguesa nasceram no edifício da Assembleia da República (AR), em 1833, quando D. Pedro IV decidiu instalar o primeiro Parlamento no então Mosteiro de S. Bento da Saúde, em Lisboa, na sequência da Revolução Liberal de 1820 que derrubou os absolutistas. Atualmente, a casa do povo é composta por uma câmara de 230 deputados eleitos: 120 do PS, 77 do PSD, 12 de Chega, 8 do Iniciativa Liberal (IL), 6 do PCP, 5 do BE, 1 do PAN e outro do Livre.O Parlamento tem um refeitório que serve almoços. Deputados e visitantes, como jornalistas, pagam 5,80 € por uma refeição que inclui sopa, prato principal e sobremesa. O valor é de 4,27 € para trabalhadores da Assembleia e agentes da PSP ou da GNR. Há ainda quatro cafetarias, um restaurante para deputados, uma sala de jantar do presidente do Parlamento, um balcão da CGD, um posto dos CTT e 47 casas de banho.Ao órgão de soberania compete-lhe produzir leis, aprovar ou rejeitar propostas do Governo como Orçamentos do Estado e fiscalizar a atividade do Executivo e da Administração Pública. Nas galerias do 3º e 4º pisos, familiares, visitantes ou alunos podem assistir aos plenários.No edifício, estão instalados os gabinetes dos grupos parlamentares e dos deputados únicos. Nas últimas Legislativas, o CDS perdeu assento na AR e o seu gabinete é agora ocupado pelo Chega. Já o BE perdeu uma sala para o IL. Ao todo, há 238 salas entre o hemiciclo, salas das comissões ou o gabinete do presidente da AR.Classificado como monumento nacional, o Palácio de S. Bento foi sofrendo alterações ao longos dos tempos, mas manteve muitas referências à monarquia, aos descobrimentos e ao salazarismo. Por exemplo, há uma tela que cobre uma das paredes do plenário com a representação dos distritos do País no tempo das colónias e onde figura por exemplo Angola e Cabo Verde. Na altura, Portugal estava sob o regime da ditadura do Estado Novo.