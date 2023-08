Três feridos é o resultado de uma aparatosa colisão entre três carros, na EN 14, em Cruz, Famalicão, esta sexta-feira.



O alerta foi dado às 19h14.





No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Famalicenses. Depois de estabilizados, os feridos foram transportados para o Hospital de Famalicão, com ferimentos considerados leves.A estrada esteve cortada ao trânsito. A GNR esteve no local e investiga.