Um homem, de 70 anos, morreu numa aparatosa colisão entre dois carros, esta segunda-feira, na EN103, em Covelas, na Póvoa de Lanhoso. O alerta foi dado às 19h42. No local estão os Bombeiros da Póvoa de Lanhoso e de Vieira do Minho. Na colisão há mais dois feridos que depois de estabilizados foram transportados para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados leves. A EN103 está cortada ao trânsito. As causas do acidente estão por apurar. No local está a GNR a investigar.