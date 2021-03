A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais vai pagar 12,7 milhões pela alteração do sistema de vigilância eletrónica.No contrato, com uma duração de quatro anos, está prevista a execução de 3800 decisões judiciais, referentes a presos que cumpram o resto das penas em casa, a situações de violência doméstica com ordens de afastamento dos agressores e também aos casos dos presos preventivos que se encontram sujeitos a esta medida de coação.O contrato foi ganho pela SVEP - Segurança e Vigilância Eletrónica de Pessoas, empresa que já tinha estado encarregue em anos anteriores de controlar a vigilância electrónica dos reclusos.