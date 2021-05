14 anos de prisão para jovem que disparou contra entrada de discoteca

O homem que fez mais de uma dezena de tiros à porta de uma discoteca da Figueira da Foz, numa altura em que várias pessoas iam a sair, foi esta sexta-feira condenado a 14 anos de prisão.



O incidente aconteceu em novembro de 2019, à porta da discoteca NB Club, localizada no antigo edifício do Casino Oceano, na chamada zona turística do Bairro Novo.



O homem, que terá agido sozinho, parou o carro em frente ao espaço de diversão noturna (localizado em zona maioritariamente pedonal, mas por onde circulam alguns veículos), saiu do automóvel e disparou vários tiros na direção do edifício, atingido a porta, em madeira e vidro, e a fachada da discoteca.