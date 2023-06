15 detidos e mais de nove mil doses de estupefaciente apreendidas em operações policiais na cidade do Porto

15 pessoas foram detidas no âmbito de uma operação policial do combate ao tráfico de droga, pela PSP, na cidade do Porto, durante o fim de semana.

Dois homens, de 29 e 36 anos, residentes em Aveiro e no Porto, e uma mulher, de 26 anos, residente no Porto, foram detidos, este sábado. Foi realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de 9.793 doses de Haxixe, 14.049 euros, dois veículos automóveis e três telemoveis.





Na zona da Baixa do Porto, foram detidas 12 pessoas. Três por tráfico de estupefacientes, seispor condução de veículo automóvel sob efeito do álcool, uma por violência doméstica, uma por condução de veículo automóvel sem habilitação legal e uma por posse de arma proibida e importunação sexual.

Foram apreendidas Heroína, Cocaína, Haxixe e Canábis suficientes para cerca de 19, 79, 166 e 101 doses individuais respetivamente, uma arma proibida (navalha) e 125 euros.

Os 15 detidos vão ser presentes junto das Autoridades Judiciárias para aplicação de medidas de coação.