19 moradores retirados devido a incêndio em garagem de um prédio em Valongo

Um prédio foi evacuado na tarde desta sexta-feira em Valongo devido a um incêndio na garagem, no piso -2. O alerta foi dado às 16h28.Do edifício foram retirados 19 moradores em segurança e não há registo de feridos. Ao que oconseguiu apurar, tiveram que ser utilizadas as escadas porque a caixa do elevador ficou com muito fumo.No local estão o INEM, a PSP, a Proteção Civil e os Bombeiros Voluntários de Valongo, Ermezinde e Gondomar.O incêndio já foi extinto e neste momento estão a ser efectuados os trabalhos de ventilação.