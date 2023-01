Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira num prédio de quatro andares em Arroios, Lisboa, e deixou um homem em estado grave.A vítima está a ser socorrida no local pelo INEM.Ao que oapurou o alerta foi dado às 19h44 e o fogo terá tido início no segundo andar do edifício.No local estão 18 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Lisboa apoiados por seis viaturas, cinco elementos dos Bombeiros Voluntários do Beato acompanhados por um veículo e a PSP.Em atualização