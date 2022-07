Após um ano e meio de investigação, o Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira da GNR desmantelou uma rede que se dedicava ao tráfico de droga na zona Norte do distrito de Aveiro e na área Sul do distrito do Porto.Dezanove homens e uma mulher, com idades entre 33 e 58 anos, foram detidos durante o cumprimento de 76 mandados judiciais, terça e quarta-feira, em Santa Maria da Feira, Vale de Cambra, Santo Tirso, Vila Nova Gaia, Matosinhos, Ovar e Espinho.