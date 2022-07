GNR deteve 20 pessoas por tráfico de droga nos distritos de Aveiro e Porto

A GNR deteve 19 homens e uma mulher, com idades entre os 33 e 58 anos, por tráfico de estupefacientes em vários concelhos dos distritos de Aveiro e Porto, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos foram detidos na terça e na quarta-feira, no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Santa Maria da Feira, sob coordenação do Ministério Público daquele concelho, que durou cerca de um ano e meio.

Segundo a Guarda, os suspeitos "dedicavam-se ao tráfico de estupefacientes, na zona norte do distrito de Aveiro e sul do distrito do Porto".

A investigação culminou com o cumprimento de 12 mandados de detenção, 32 mandados de busca domiciliária, 24 em viaturas e oito em estabelecimentos, garagens e anexos, nos concelhos de Santa Maria da Feira, Vale de Cambra, Ovar e Espinho, no distrito de Aveiro, e Santo Tirso, Matosinhos e Vila Nova Gaia, no distrito do Porto.

No decorrer da operação foram apreendidas 43.267 doses de haxixe, 3.181 doses de cocaína, 316 doses de liamba, 59,2 gramas de óleo de haxixe, 126,2 gramas de anfetaminas, 650 selos de LSD, 55,25 gramas de MDMA e 24 pastilhas de 'ecstasy'.

Foram ainda apreendidos mais de 14 mil euros em dinheiro, diverso material de corte e embalamento, 13 viaturas e duas armas.

Na ação foram empenhados 158 militares da estrutura de investigação criminal, das valência territorial e de intervenção, do Comando Territorial de Aveiro, Braga, Porto e Viseu. A ação contou ainda com o apoio da PSP.