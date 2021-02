20 mil GNR e PSP vão começar a ser vacinados contra a Covid-19 a partir de amanhã

Terá início este sábado o processo de vacinação dos elementos das Forças de Segurança, com a vacinação de 10 mil militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e de 10 mil agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) ao longo das próximas 3 semanas, avança uma nota à Comunicação Social da República Portuguesa.

O início, nesta fase, do processo de vacinação de elementos da PSP e da GNR reconhece o papel das Forças de Segurança no combate à pandemia da Covid-19, colocando-as entre as prioridades de vacinação dentro das funções essenciais do Estado.



"A ordem dos elementos a vacinar foi definida pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública, com base em critérios operacionais – priorizando militares e agentes na linha da frente e mais expostos aos riscos do Coronavírus – e também critérios de saúde – com prioridade a elementos que sofrem das comorbilidades/patologias listadas pela Direção Geral de Saúde", pode ler-se no documento.