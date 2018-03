Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator em Pombal

Despiste terá acontecido de noite, mas o corpo só foi descoberto de manhã.

Por Lusa | 10:35

Um homem morreu esta segunda-feira na sequência de um acidente com o trator que conduzia, em Pombal, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários daquele concelho.



Segundo Paulo Albano, a vítima foi encontrada esta segunda-feira de manhã debaixo do trator "sem sinais vitais", mas o acidente "terá ocorrido ontem à noite".



"O homem foi encontrado junto ao pinhal, num caminho de terra, que se terá dado e fez o trator capotar. A esposa deu por falta do marido ontem, mas só esta manhã foi pelo pinhal à sua procura", revelou.



O responsável acrescentou que, quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já "não apresentava sinais vitais".



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o alerta foi dado pelas 08h05 para a localidade de Cavadinha, no concelho de Pombal, levando ao local elementos dos Bombeiros Voluntários de Pombal, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação.