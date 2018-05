Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos três carteiristas em Lisboa

Homem e duas mulheres foram detidos após furtarem a carteira a um casal de turistas, no elevador de Santa Justa.

08:37

Três carteiristas, um homem e duas mulheres, entre os 26 e os 38 anos, foram detidos sábado à tarde pela PSP de Lisboa após terem conseguido furtar a carteira a um casal de turistas, no elevador de Santa Justa.



De acordo com um comunicado da Polícia, os três suspeitos "atuaram em comunhão de esforços, tendo subtraído a um casal de turistas uma carteira com 270 euros no seu interior". A carteira encontrava-se no bolso das calças de uma das vítimas "e foi subtraída quando o casal de turistas se encontrava no interior" do elevador.



Os suspeitos vão ser presentes hoje na Instância Local Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório judicial.