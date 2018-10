Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator em Viana do Castelo

Vítima ficou esmagada debaixo da máquina, após capotamento.

Um homem, de idade ainda desconhecida, morreu esta segunda-feira na sequência do capotamento do trator em que seguia, em Serreleis, em Viana do Castelo, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Municipais.



Segundo António Cruz, "o trator capotou e o homem ficou por baixo do veículo".



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o acidente ocorreu na rua do Monte, em Serreleis, Viana do Castelo.



O alerta foi dado cerca das 11h19.



Ao local compareceram 17 homens e cinco viaturas dos bombeiros voluntários e municipais de Viana do Castelo, o INEM e a Guarda Nacional Republicana (GNR).



A GNR iniciou hoje a segunda fase da operação "Campo Seguro", uma atividade que, até 31 de janeiro, visa sensibilizar as comunidades rurais para a "prevenção de acidentes que envolvem veículos e máquinas agrícolas", entre outros objetivos.



Em comunicado, a GNR referiu que, no âmbito desta operação, "vai intensificar o patrulhamento em áreas florestais e explorações agrícolas, com o objetivo de prevenir a criminalidade e os furtos de azeitona, castanha e metais não preciosos, prestando ainda especial atenção a situações de tráfico de seres humanos".



Aquela força policial adiantou que "estão empenhados militares dos comandos territoriais, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, da Unidade de Ação Fiscal e da Investigação Criminal, que, durante o patrulhamento, realizam ações de sensibilização junto das comunidades rurais, especialmente dos agricultores, sobre medidas de prevenção e proteção contra furtos, e de prevenção de acidentes que envolvem veículos e máquinas agrícolas, alertando-os para as regras de segurança inerentes à condução e utilização de tais veículos".



A "Campo Seguro" vai decorrer em todo o território nacional.