Valdemar Alves, presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, foi constituído arguido no processo da reconstrução das casas destruídas pelos incêndios de 2017.Valdemar Alves é um dos 43 arguidos no inquérito da Procuradoria-Geral da República.De acordo com a PGR, existe um inquérito onde se investigam irregularidades relacionadas com a reconstrução e reabilitação dos imóveis afetados pelos incêndios de Pedrógão Grande.Em atualização