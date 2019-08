Atropelamento ferroviário corta circulação na Linha do Norte em Gaia

A circulação na Linha do Norte está interrompida nos dois sentidos em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, devido a um atropelamento ferroviário, indicaram esta segunda-feira à Lusa fontes dos bombeiros e da CP.A ocorrência foi registada por volta das 15h00, estando a via interrompida desde essa altura.Segundo a fonte da CP, a circulação encontra-se interrompida entre as estações de Vila Nova de Gaia e da Granja.Segundo a página da Autoridade Nacional e Emergência e Proteção Civil, que regista o incidente como um atropelamento ferroviário, estão no local 19 homens, apoiados por seis viaturas.Questionadas pela Lusa, as fontes não souberam especificar a gravidade da vítima.