Um homem de 40 anos morreu esta segunda-feira depois de ter sido atingido na cabeça por uma árvore, em Ventosa, no concelho de Vouzela. O alerta foi dado pelas 15h45.Segundo apurou o, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória quando os meios de socorro chegaram ao local.Apesar das manobras, o estado clínico não foi revertido e o óbito foi declarado no local.O corpo foi depois removido para o gabinete médico-legal do hospital de Viseu para ser autopsiado.