Despiste faz dois mortos e corta Marginal durante três horas

Dois homens morreram esta segunda-feirana sequência de um despiste ocorrido na Marginal Lisboa-Cascais, na reta do Dafundo, Oeiras. As vítimas perderam a vida após o carro ter invadido a faixa contrária, vindo a embater na Central de Esgotos do Dafundo.O sinistro cortou o trânsito na Marginal durante cerca de três horas.O embate ocorreu pelas 02h30, quando a carrinha Honda Civic seguia na Marginal, sentido Lisboa-Cascais, e próximo da estação da CP da Cruz Quebrada, se despistou. Nelson Jesus Vaz, de 35 anos, passou para a faixa contrária e embateu num muro da Central de Esgotos do Dafundo. O condutor e José Reis, de 36 anos, que seguia no lugar do pendura, tiveram ambos morte imediata.Os bombeiros do Dafundo e de Algés foram mobilizados para o local, enquanto a PSP cortou o trânsito em ambos os sentidos.A violência do embate foi tal que Nelson Vaz foi cuspido da viatura. Os dois corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, para autópsia.O trânsito foi reaberto na Marginal pelas 05h20.Um jovem seguia esta segunda-feira de moto, na EN228, junto à localidade de Vasconha, em Vouzela, quando colidiu contra um camião e morreu. O alerta foi dado pelas 14h30.Foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Vouzela que ainda realizaram manobras. O óbito, porém, acabou por ser declarado no local.A vítima terá entre 20 e 25 anos. O corpo foi removido para o gabinete médico-legal do hospital de Viseu. A GNR está a investigar.