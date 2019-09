Estradas matam cinco pessoas em 21 horas

Cinco pessoas morreram em violentos acidentes, em cerca de 21 horas, em Vila Verde, Guimarães, Lamego, Tavira e Mangualde.O último sinistro ocorreu esta sexta-feira pelas 17h00, na A25, sentido Viseu-Guarda, na zona de Chãs de Tavares, Mangualde. O despiste de um carro, seguido de capotamento, matou uma mulher de 66 anos e deixou outras três pessoas feridas - duas delas em estado grave. A viatura, de matrícula espanhola, entrou em despiste numa zona de reta.O primeiro acidente com vítimas mortais ocorreu ao início da noite de quinta-feira em Duas Igrejas, Vila Verde. João Araújo, de 62 anos, morreu depois de a moto em que seguia se ter despistado contra o muro do cemitério da localidade.Poucas horas depois, já na variante de Creixomil, em Guimarães, morreu José Emídio Ribeiro, 54 anos, após ter sido colhido por um carro quando manobrava um reboque para recolher uma viatura avariada. Sofreu ferimentos muito graves, e o óbito acabou por ser declarado já no hospital da cidade. A vítima trabalhava como condutor de reboques para seguradoras.Já esta sexta-feira de manhã, cerca das 11h00, uma mulher, de 74 anos, também morreu numa colisão entre o carro em que seguia com um camião, na rua da Ortigosa, em Lamego.A vítima, Adelina Ferreira, que estaria a sair da cooperativa local, seguia na viatura com o marido, de 76 anos, que ia ao volante, e que ficou ferido com gravidade. Foi transportado ao Hospital de Vila Real pelos bombeiros. A vítima era natural da freguesia de Sande, em Lamego.Nuno Barracha, 38 anos, morreu esta sexta-feira, ao final da manhã, após não ter conseguido evitar a colisão entre a moto que conduzia e um automóvel alugado por turistas ingleses, num troço da EN125 na Luz de Tavira.O acidente deu-se quando o carro estava no meio das duas vias enquanto virava à esquerda. A vítima não conseguiu travar a tempo e embateu violentamente na porta do pendura. O óbito foi declarado no local. Nuno Barracha residia em Bias do Sul, no concelho de Olhão. A GNR investiga.O funeral de José Emídio Ribeiro está marcado para este sábado, às 16h00, na freguesia de Cepães, em Fafe. Já o de João Araújo está marcado para as 18h30. A cerimónia fúnebre será realizada na capela de Touceira, em Duas Igrejas, Vila Verde.O acidente que matou João Araújo ocorreu nas imediações da igreja e contra o muro do cemitério onde este sábado será sepultado. Esta vítima deixa mulher e dois filhos. Também José Ribeiro tinha um filho."À nossa chegada estavam três ocupantes fora da viatura. A mulher, que seguia no lugar do pendura, estava encarcerada e em paragem cardiorrespiratória", disse Márcio Teles, adjunto dos bombeiros de Mangualde.