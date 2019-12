GNR deteve dois homens em Sines por furto de pinhas

A GNR de Sines deteve esta terça-feira, dois homens, com 24 e 30 anos de idade, por furto de pinhas de pinheiro-manso "pinus pinea", na localidade de Lentiscais, no concelho de Sines.

Segundo fonte da GNR, esta detenção ocorreu no âmbito de "uma ação de patrulhamento direcionada para a prevenção do furto da pinha, que se encontra no período de interdição da sua colheita".

Os militares detetaram dois homens num pinhal na zona de Lentiscais, num terreno alheio e sem consentimento do legitimo proprietário, tendo-lhes sido apreendidos 72 quilos de pinha e diversos utensílios para apanha da mesma, como luvas, sacos e varas.

Os detidos são esta quarta-feira presentes ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, para aplicação das medidas de coação.