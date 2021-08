Jovens em festa ilegal fogem à GNR pelo rio Zêzere

A GNR acabou com uma festa de música eletrónica ilegal que decorria num local escondido e de acesso remoto junto ao rio Zêzere, em Vila Nova da Barquinha.Organizada através das redes sociais com o nome de ‘Lost Valley 2’, juntava mais de 100 pessoas, na maioria jovens, à chegada das autoridades, na madrugada deste domingo.Segundo oapurou, um grupo de 20 participantes fugiu, escondendo-se nas margens do rio, mas foi apanhado uma hora depois do encerramento da festa.A GNR apreendeu 23 doses de haxixe, 26 doses de liamba, 50 mililitros de óleo de canábis e ainda 2,28 gramas de cogumelos alucinogénios.A festa decorria num espaço onde tinham sido montadas tendas e barracas de bebidas, pista de dança e até um posto de controlo de entradas, mas sem qualquer autorização ou licenciamento nem cumprimento das regras de distanciamento e higiene. Além de ter encerrado o evento, a GNR elaborou autos de contraordenação aos organizadores.A operação envolveu elementos dos postos da Barquinha, Chamusca, Golegã e Sardoal, e do Destacamento de Intervenção de Santarém.