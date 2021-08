Ciclista morre atropelada no Estoril

A ciclista que morreu na noite de sexta-feira, atropelada por um carro na estrada do Livramento, no Estoril, seguia de bicicleta atrás do marido, numa zona da via em que o trânsito circula de forma alternada.





Ao que tudo indica, o veículo ter-se-á despistado e galgou a ciclovia onde seguia a mulher, colhendo-a. A vítima, de 36 anos, foi atirada contra um muro e acabou por sofrer lesões fatais. O marido, que assistiu a tudo, e o condutor não sofreram quaisquer ferimentos. Ao que o Correio da Manhã apurou, o condutor foi detido pela PSP e sujeito a testes de álcool no sangue.