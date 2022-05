Buscas por dois pescadores desaparecidos nos Açores continuam

As buscas por dois pescadores desaparecidos no sábado nos Açores, depois de o barco onde seguiam ter encalhado junto à ilha de Santa Maria, prosseguem, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da Marinha Portuguesa.

As buscas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), estão a ser realizadas ininterruptamente desde as 18:45 de sábado, disse o porta-voz da Marinha, comandante José Sousa Luís.

"Durante a noite tivemos menos meios, mas as buscas continuaram. A embarcação foi, entretanto, rebocada e será alvo de fiscalização pela Polícia Marítima", referiu.