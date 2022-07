Encontrado corpo de mulher no rio Tejo junto aos terminais de empresa na Trafaria

O corpo de uma mulher foi encontrado esta terça-feira no rio Tejo junto aos terminais da empresa de silos portuários na Trafaria, concelho de Almada, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).O alerta foi recebido pelas 07h30, através de uns pescadores que se encontravam nas proximidades e avistaram um corpo a flutuar no rio Tejo junto à empresa Silopor.Para o local foram ativados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa e da Estação Salva-vidas de Lisboa.O corpo foi recolhido e transportado pelos tripulantes da Estação Salva-vidas para a Doca de Alcântara, onde foi declarado o óbito pelo delegado de saúde, e seguirá depois para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.