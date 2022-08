Luís Miguel Pina, condenado pela morte do adepto italiano do Sporting, Marco Finici, que perdeu a vida nas imediações do Estádio da Luz, está em liberdade e vive no Bairro do Zambujal, na Amadora. Tem como única medida de coação o termo de identidade e residência.







O processo sobre a morte de Marco Ficini está longe de chegar ao fim e pode mesmo voltar a ter de ser repetido.









Ver comentários