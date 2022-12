PSP desmantela rede de tráfico de droga vinda de Espanha

A PSP desmantelou uma rede de tráfico de droga e deteve dois homens e duas mulheres, com idades entre os 33 e os 44 anos, e apreendeu perto de 6.000 doses de cocaína proveniente de Espanha, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que realizou uma operação, na quarta-feira, na zona da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e em Lisboa (nas freguesias de Estoril e Cascais), que terminou com a detenção de quatro pessoas, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Dois dos suspeitos tinham regressado de Espanha, onde teriam adquirido a droga, nomeadamente cocaína, para ser colocada a circular em território nacional, é revelado na nota.

Os suspeitos foram abordados à chegada à residência de um destes, na zona da Covilhã, tendo a PSP detetado a cocaína "ainda embalada e avultadas quantias de dinheiro".

A PSP indica ainda que foram cumpridos três mandados de busca domiciliária e três de busca não domiciliária, nos quais foram apreendidos 262 doses individuais de 'ecstasy', 797 doses individuais de haxixe, duas armas de fogo, oito armas de fogo improvisadas, um bastão extensível, diversos artigos relacionados com o tráfico de droga e cerca de 23 mil euros.