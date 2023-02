Prisão preventiva para casal suspeito de tráfico de droga em Évora

O casal detido pela PSP suspeito de tráfico de droga, em Évora, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte daquela força de segurança.

A mesma fonte indicou que os dois suspeitos, marido e mulher, ambos de 36 anos, foram presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Évora, tendo o juiz decretado a prisão preventiva a ambos, a medida de coação mais gravosa.

O homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja e a mulher encaminhada para o Estabelecimento Prisional de Odemira, no distrito de Beja, adiantou a fonte da polícia.

A PSP de Évora desmantelou uma rede familiar de abastecimento de droga na cidade, com a detenção de um casal e a apreensão de 134 doses de cocaína, 320 de heroína, e uma dose de haxixe.

Em comunicado divulgado, o Comando Distrital de Évora da PSP revelou que os dois suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes, marido e mulher, ambos de 36 anos, foram detidos na quinta-feira.

As detenções aconteceram no âmbito de um processo em investigação na Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Évora, tendo sido dado cumprimento a cinco buscas domiciliárias e a três buscas não domiciliárias, pode ler-se no comunicado.

Segundo a Polícia, tratava-se de "uma rede familiar que abastecia de estupefacientes a cidade de Évora".

Os agentes policiais apreenderam, além das 134 doses de cocaína, 320 doses de heroína e uma dose de haxixe, também perto de 180 euros em numerário, dois veículos ligeiros de passageiros e vários objetos alegadamente adquiridos em resultado da venda de droga.