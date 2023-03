Doze detidos em operação especial da GNR em Oliveira do Hospital

Doze pessoas foram detidas pela GNR por suspeita de tráfico de droga, no âmbito de uma operação especial de combate à criminalidade, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra.

Em comunicado, a GNR referiu que a operação especial de prevenção criminal decorreu no sábado, através do Comando Territorial da GNR de Coimbra, Destacamento Territorial da Lousã.

Na sequência desta operação especial, foi efetuada uma operação de fiscalização rodoviária em "vários acessos a um evento que iria decorrer nessa localidade" e, nesse sentido, os militares da Guarda encetaram "diligências policiais, com o objetivo de averiguar a existência de produtos estupefacientes ou armas em circulação".

Os 12 detidos tinham idades compreendidas entre os 21 e os 48 anos.

Onze das pessoas foram detidas por suspeita de tráfico de droga e uma por tráfico de droga e posse de armas proibidas.

Durante a operação, foram apreendidas 23 doses de cocaína, 259 doses de haxixe, 49 doses de canábis, 285 doses de MDMA, 25 doses de anfetaminas, 18 selos de LSD, uma arma branca e ainda um bastão de madeira.

"Da ação resultou ainda a elaboração de 45 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes".

A GNR deu ainda nota de que a ação policial contou com 70 militares do dispositivo territorial, do Destacamento de Intervenção (DI), do Destacamento de Trânsito (DT) e da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial da GNR Coimbra e pelas valências cinotécnicas do Comando Territorial de Aveiro e do Comando Territorial de Viseu.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Oliveira do Hospital e os autos de contraordenação à Comissão para a Dissuasão de Toxicodependência de Coimbra.