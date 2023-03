"É a maior mentira do mundo": Proprietária de creche ilegal na Feira nega maus tratos a crianças

A mulher de 68 anos, que foi constituída arguida, em conjunto com um homem, de 74, por deterem uma creche residencial ilegal, em Santa Maria da Feira, e serem suspeitos de maus tratos a crianças , disse tratar-se "da maior mentira do mundo". Helena Castro garante nunca ter mal tratado qualquer uma das crianças que estavam aos seus cuidados.Em comunicado, a GNR deu conta que, no seguimento de um mandado de busca domiciliária à creche ilegal, foram apreendidos "diversos géneros alimentícios fora de validade, um medicamento não sujeito a receita médica fora de validade, um saco com diversas pastilhas de veneno para roedores, uma ratoeira e diversos documentos fiscais".Ao, a proprietária Helena Castro garante que o medicamento fora de validade pertencia a uma criança que já não estava aos seus cuidados, e que nunca o deu a tomar a nenhum dos outros meninos. Quanto às pastilhas de veneno para roedores, a mulher assegura que não estavam ao alcance das crianças.