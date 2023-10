Pai e filho queimados em fábrica de papel morreram no hospital

Dois dos quatro trabalhadores que sofreram queimaduras graves num acidente na fábrica de produção de papel Navigator, na Figueira da Foz, morreram este fim de semana no hospital. Paulo Bandeira, de 56 anos, e o filho João Bandeira, de 31,tinham sido atingidos, tal como dois outros trabalhadores, por um produto químico que se encontrava a altas temperaturas. Desde o acidente, Paulo Bandeira encontrava-se internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o filho tinha sido transportado para uma unidade hospitalar no Porto. O acidente ocorreu na terça-feira e terá tido origem numa fuga do produto químico de um tubo. Uma das vítimas foi transportada de helicóptero. Pai e filho residiam na povoação de Bendafé, em Condeixa-a-Nova.