Colisão frontal provoca três feridos graves em Alpiarça

Um ferido em estado crítico e dois feridos graves é o resultado de uma colisão frontal entre dois carros ocorrida por volta das 8h00 desta segunda-feira, 25 de dezembro, na Estrada Nacional 368, mais conhecida por Estrada do Campo, que liga Alpiarça à Tapada, no concelho de Almeirim.A vítima que inspira maiores cuidados, mas que não corre perigo de vida, foi transportada num helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar em Lisboa, ao passo que os outros dois sinistrados foram transportados por via terrestre, com acompanhamento da SIV de Torres Novas, para hospitais na capital.Segundo oconseguiu apurar, a colisão envolveu duas viaturas ligeiras, uma delas conduzida por um jovem entre os 20 e os 25 anos e outra onde seguia um casal com idades entre os 50 e os 60 anos.O ferido mais grave é o condutor deste último carro, sendo que todos ficaram encarcerados dentro das viaturas.Além do helicóptero e da SIV de Torres Novas, as operações de socorro envolveram meios dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, Municipais de Alpiarça e Sapadores de Santarém.A GNR também esteve no local a proceder ao corte da circulação na EN368 e está a investigar as causas do acidente.