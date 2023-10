Dois acidentes em Almeirim provocam seis feridos encarcerados

Dois acidentes de viação ocorridos em Almeirim, com cerca de meia hora de intervalo, provocaram seis feridos que tiveram que ser desencarcerados de dentro das viaturas em que seguiam, este sábado.O segundo sinistro ocorreu pelas 20h34 na Estrada Nacional 118, junto à entrada da fábrica da Compal, e envolveu três viaturas, estando a circulação automóvel cortada entre Almeirim e Alpiarça.Desta colisão, resultaram três encarcerados, um dos quais em estado muito grave, tendo sido acionado um helicóptero do INEM para o transportar para uma unidade hospitalar em Lisboa.As causas do sinistro, que ocorreu numa zona da estrada com duplo traço contínuo, estão a ser apuradas pelo NICAV da GNR.O primeiro acidente de viação ocorreu por volta das 20 horas na estrada municipal 578, que liga Almeirim a Fazendas de Almeirim, junto ao Kartódromo, e envolveu duas viaturas ligeiras, tendo provocado três feridos, dois dos quais transportados para unidades hospitalares de Lisboa em estado considerado grave.As operações de socorro envolveram 25 operacionais dos bombeiros de Almeirim e Salvaterra, da VMER de Santarém e da GNR, apoiados por 9 viaturas.