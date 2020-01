23 automóveis vandalizados na mesma noite em Oeiras

A madrugada de domingo ficou marcada por atos de vandalismo no concelho de Oeiras. Pelo menos 23 automóveis foram danificados por desconhecidos nas proximidades do Tribunal de Oeiras, na zona de Santo Amaro, junto à estação da CP de Paço de Arcos e também na zona de Miraflores.De acordo com fontes policiais, estes foram os casos em que os proprietários fizeram queixa até esta segunda-feira, pelo que o número de viaturas danificadas poderá ser ainda maior.Entre os carros vandalizados há ainda três viaturas que foram também alvo de furto.