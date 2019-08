Carros vandalizados no centro de Albufeira

Os proprietários de vários veículos ligeiros ficaram surpreendidos, na quarta-feira de manhã, quando se aperceberam de que os seus carros estacionados tinham sido alvo de atos de vandalismo durante o período noturno, na cidade de Albufeira.Segundo oapurou junto de fontes no local, que solicitaram o anonimato, "foram vandalizadas cerca de dez viaturas, as quais estavam todas estacionadas na rua António Aleixo, no centro da cidade".Os alvos dos vândalos foram os espelhos laterais dos carros, que foram, na sua maioria, literalmente arrancados dos veículos, ficando alguns mesmo pendurados. "Tudo somado é um prejuízo muito grande", referiram as mesmas fontes, para quem a situação "constitui um mero ato de maldade, praticado só para prejudicar as pessoas".Esta quinta-feira, os lesados ainda não tinham formalizado qualquer queixa junto do Destacamento Territorial da GNR de Albufeira. Contactada pelo, fonte do Comando de Faro da GNR referiu, aliás, não ter qualquer informação sobre o caso.A zona onde os atos de vandalismo ocorreram é considerada "bastante sossegada", embora se encontre nas proximidades da rua do Movimento das Forças Armadas e da avenida dos Descobrimentos, locais bastante movimentados. Para os lesados, os atos de vandalismo "não têm justificação", embora não ponham de parte a possibilidade de terem sido praticados por "alguém que tenha consumido bebidas alcoólicas a mais".