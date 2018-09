Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas em protesto resistem a sol abrasador em Faro

Representantes do setor foram recebidos pelo gabinete do Presidente da República.

Por Tiago Griff | 09:56

Quando as previsões meteorológicas apontavam para uma subida da temperatura até perto dos 40 graus centígrados, durante o fim de semana, os taxistas que estão parados há vários dias no acesso ao aeroporto de Faro tentavam ontem proteger-se como podiam do sol abrasador.



Os representantes do setor foram recebidos pelo gabinete do Presidente da República, em Lisboa, mas os motoristas de táxi decidiram continuar em protesto. Vão fazer uma vigília em São Bento, amanhã, e uma manifestação a pé, nas ruas de Lisboa, na quarta-feira.



João Ramos, taxista em Albufeira, estava com um colega à sombra de um porta-bagagens aberto e destacou a resiliência dos profissionais do setor, que se mantêm em protesto desde quarta-feira de manhã.



"Este carro está aqui há mais de 72 horas. Vamos resistindo, com umas águas frescas, tentando encontrar sombras e passando o tempo da melhor forma que conseguimos", contou, enquanto alguns colegas se deitavam no chão à sombra dos carros e outros se protegiam do sol com sombrinhas de praia colocadas entre dois automóveis.



Leonel Sequeira trabalha como taxista há 34 anos e disse que este protesto, no Algarve, que segundo os organizadores chegou já a contar com cerca de 270 automóveis, é o maior que viu em todos os anos de profissão: "Há uns anos também fizemos um, que foi uma marcha entre o aeroporto e Faro, mas não teve tanta gente a participar como agora", disse.



Em Lisboa, cerca de vinte táxis estacionados na zona dos Olivais foram vandalizados e os pneus furados, durante a noite. A PSP está a investigar .