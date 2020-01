Carros da PJ e da Câmara de Faro vandalizados durante a noite

Um total de cerca de 50 automóveis foram vandalizados em vários locais da cidade de Faro, no decorrer da madrugada desta sexta-feira. Os autores dos atos de vandalismo furaram os pneus das viaturas, entre elas cinco da Polícia Judiciária (PJ) e três da Câmara de Faro e da empresa municipal Fagar, além de veículos particulares.A PSP está a investigar os atos de vandalismo e tenta agora apurar a identidade dos criminosos, sendo que as imagens de videovigilância recolhidas na zona da Vila Adentro serão essenciais para a investigação das autoridades.Segundo oapurou, tudo se terá passado por volta das 05h00 na cidade de Faro. De uma forma completamente aleatória, 50 automóveis ficaram com os pneus furados - alguns só com um pneu e outros com dois - nas zonas da Vila Adentro e no largo de São Francisco, na Baixa de Faro, e também na rua Dr. Cândido Guerreiro, próximo do conhecido edifício Tridente.A maioria foram carros afetados são de proprietários particulares. No entanto, foram também danificados pneus de cinco viaturas usadas por inspetores da Diretoria do Sul da PJ e três veículos da autarquia de Faro e da empresa municipal Fagar, uma vez que estavam todas estacionados na Vila Adentro, onde estão as sedes das três instituições.A PSP já iniciou diligências para apurar a identidade dos autores dos atos de vandalismo. Em frente à PJ está instalado um sistema de videovigilância cujas imagens poderão ajudar.