Lourenço Fernandes, de 18 anos, que matou os tios adotivos em Santiago do Cacém, foi condenado a 25 anos de prisão.O juiz desvalorizou a idade do jovem relativamente à pena.Recorde-se que Lourenço Fernandes, de 17 anos, degolou os tios, mutilou os cadáveres e ainda guardou vários troféus do crime macabro. A descrição da Polícia Judiciária de Setúbal , que investigou o crime, não deixa dúvidas sobre a brutalidade do mesmo. Lourenço estava zangado com os tios adotivos porque não o deixavam entrar na casa, após lhes ter roubado o carro - Guilherme Santos tinha 74 anos e Eduarda Graça 83 -, e forçou uma conversa com eles.Apenas Eduarda estava em casa, quando a discussão azedou. A mulher disse-lhe que era um inútil como o seu pai e Lourenço garante que perdeu a cabeça. Deu várias pancadas na cabeça da tia e, quando aquela já estava no chão, desferiu-lhe duas facadas nas costas. Inanimada, Eduarda foi ainda atingida com um golpe no tronco e três no pescoço. Foi degolada. Depois, Lourenço mutilou-lhe os olhos, só parando quando o tio entrou na casa.Embora percebesse que a mulher estava morta, Guilherme ainda tentou travar a agressão. Nada pôde fazer para parar a violência. Foi atingido com uma facada na barriga, três na cara, duas nas costas e ainda nas pernas e no joelho. Nos últimos golpes, já estava morto.