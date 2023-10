“Não deve ter sido fácil [processo de mudança de género], mas nada justifica o que aconteceu. Nada. Por muito raivosa ou descompensada que pudesse estar, a frieza foi muito impressiva”. A juíza-presidente reagiu assim ao condenar, esta quarta-feira, no Tribunal de Santarém, Tânia Ferrinho, uma mulher transgénero, à pena máxima de 25 anos de prisão pelo homicídio consumado qualificado do pai, Carlos Ferrinho; e pelo homicídio tentado da mãe, Maria Cristina, que, gravemente ferida, sucumbiu a doença três meses depois do crime, ocorrido em outubro de 2022.









Tânia Ferrinho, de 42 anos, levou a cabo um ataque brutal sobre os pais, com quem vivia e de quem dependia monetariamente, em Samora Correia, após o casal ter apresentado nova queixa por violência doméstica contra a filha.

Em causa estavam vários episódios de ameaças e agressões de Tânia contra os pais de 77 anos. De casos em anos anteriores já tinha resultado uma condenação: encontrava-se ainda a cumprir a pena suspensa a que tinha sido condenada. Ao saber da nova queixa às autoridades e da vontade dos pais em que ela abandonasse a casa da família, Tânia perseguiu o seu pai, golpeando-o por nove vezes com um canivete, e atacou a sua mãe, acamada, com sete golpes.





penas parcelares





Nas penas parcelares, Tânia apanhou 22 anos pelo homicídio qualificado do pai, e 11 anos e 6 meses pelo tentado da mãe.





mortes em 3 meses









fica sem herança





A condenada manteve-se em silêncio. Terá de pagar 57 600 euros de indemnização ao hospital. E fica “indigna” da herança.