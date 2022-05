Está aumentar o número de pessoas a conduzir com excesso de álcool. Esta semana, a GNR realizou uma operação de fiscalização intensiva da condução sob influência do álcool e substâncias psicotrópicas, que resultou na detenção de 287 condutores por conduzirem com uma taxa-crime.









Em sete dias foram fiscalizados 35 249 condutores, sendo que 578 acusaram excesso de álcool mas uma taxa inferior a 1,20 g/l de álcool no sangue. Relativamente às substâncias psicotrópicas, foram testados 111 condutores, sendo que dois acusaram positivo. Aguarda-se a confirmação laboratorial para eventual contraordenação.

Durante este período, a GNR registou 124 crimes de pessoas que estavam a conduzir em situação ilegal.