A PSP apanhou 108 condutores com taxa de álcool no sangue que constitui contraordenação (até 1,19 g/l), durante a operação de fiscalização rodoviária realizada, no continente e ilhas, na quinta e sexta-feira. Entre estes, 67, ou seja, dois em cada três, são condutores recém-encartados (que têm taxa máxima permitida de álcool de 0,2 g/l), ou seja, a cumprirem período probatório de condução.