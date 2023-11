350 mulheres são vítimas de crime há 25 anos

Há 350 mulheres que são vitimas de crime há mais de 25 anos. Os dados são de um relatório da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e foram divulgados a propósito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que este sábado se assinala. Referem-se a 2022, ano em que a APAV apoiou 11 410 vítimas do sexo feminino, 1560 das quais eram menores e 1163 tinham mais de 65 anos. A maioria das vítimas tem entre 36 e 45 anos e reside em Lisboa. Os agressores são cônjuges da vítima.Destaque para o número de mulheres que é alvo de vitimação prolongada (5885).