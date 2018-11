Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

46 alunos receberam bolsas de excelência na Universidade do Algarve

Reitor diz que academia pretende ser “um parceiro de todos os agentes educativos”.

Por Rafael Duarte | 06:00

A Universidade do Algarve (UAlg) distinguiu este sábado 46 alunos com a entrega do prémio Bolsas de Excelência.



Os estudantes premiados, em cerimónia pública no Grande Auditório do Campus de Gambelas, terão o valor da propina do 1º ano de licenciatura ou de mestrado integrado - que este ano letivo é de 989,99€ - paga integralmente. Participaram 43 entidades, mais cinco do que no ano passado.



Paulo Águas, reitor da UAlg, assumiu como objetivo da academia ser "um parceiro de todos os agentes educativos e de todas as instituições de ensino dos mais diferentes níveis".



As bolsas de excelência, que são entregues pelo sétimo ano consecutivo, já premiaram 289 alunos, num apoio total de cerca de 280 mil euros. Paulo Águas referiu que em termos acumulados, a aproximação das três centenas de bolsas "é notável".



Em representação dos alunos, Joana Saraiva, uma das estudantes contempladas, disse que escolheu a UAlg para seguir os estudos porque "não é necessário sair do Algarve para encontrar ensino de qualidade ou boas oportunidades".



A jovem, que entrou com uma média de 18,43, disse que "é preciso ficar, apostar e trabalhar no desenvolvimento da universidade e da região".



Na perspetiva das empresas é muito importante atrair e apoiar novos talentos.



Segundo Maria José Encarnação, representante da GMS e da MSCAR, que falou em nome dos empresários e entidades envolvidas, "é crucial que o meio académico e o meio empresarial estejam interligados e com esta iniciativa a universidade faz a ponte entre estes dois mundos, valorizando a excelência".