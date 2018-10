Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

550 fogos em cinco dias alarmam Proteção Civil

Tempo quente e seco vai continuar nos próximos dias.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou quase 550 incêndios entre 1 de outubro e as 18h00 de ontem, um número que causa "apreensão", pois, na última década, não há um registo semelhante no mesmo período.



"Desde o início deste mês assistimos a um incremento do número de incêndios rurais, somando um total de 543. Praticamente 550 ignições desde 1 de outubro até às 18h00 de ontem [sexta-feira]. Diria que este número nos causa alguma apreensão, porque quando olhamos para o período homólogo dos últimos dez anos, não temos registo de um número tão grande de ignições", afirmou o comandante Pedro Nunes, da ANPC.



Em declarações à Lusa na sede da ANPC, em Carnaxide, concelho de Oeiras, durante um briefing sobre a situação dos incêndios rurais, este comandante operacional disse que "para os próximos dias as condições meteorológicas serão em tudo idênticas àquelas que temos vivido nestes primeiros dias de outubro, ou seja, vamos continuar com uma corrente de leste, que nos trará tempo quente e seco, favorável e propício ao desenvolvimento dos incêndios rurais".